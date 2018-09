Polizeiinspektion Schwerin / Tätliche Auseinandersetzung in der ...

Tätliche Auseinandersetzung in der Diskothek »Zenit« - Hinweisgeberportal eingerichtet

Schwerin - Wie berichtet kam es am 09.09.2018 gegen 03:15 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines syrischen Mannes in und vor der Diskothek »Zenit« Die Schweriner Kripo, hat für Zeugen, die im Besitz von Videomaterial oder Fotos sind, die im Zusammenhang mit der Tat gefertigt wurden, ein Hinweisgeberportal eingerichtet. In diesem Portal besteht die Möglichkeit des Datenuploads. Die Angabe von persönlichen Daten beim Upload ist dabei freiwillig und keine Bedingung.

Die Seite erreichen Sie unter

https://mv.hinweisportal.de/

