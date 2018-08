Polizeiinspektion Schwerin / Tageswohnungseinbruch in Lankow

Tageswohnungseinbruch in Lankow

Schwerin - Am gestrigen Tag brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße »Am Neumühler See« ein. Mit einem Hebelwerkzeug wurde ein Fenster des Hauses gewaltsam aufgebrochen und anschließend die Räumlichkeiten durchwühlt. Als Stehlgut ließen der oder die Täter Bargeld, Schmuck, Unterhaltungselektronik und ein Fahrrad mitgehen.

Die Hausbesitzer waren zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht anwesend.

Die Kripo sucht nach Hinweisgebern - gab es am gestrigen Tag in diesem Bereich verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen?

Hinweise telefonisch bitte unter 0385/5180-1550 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

OTS: Polizeiinspektion Schwerin newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/83338 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_83338.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Steffen Salow Telefon: 0385/5180-3004 E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de