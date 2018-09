Polizeiinspektion Stade / 15-Jähriger bei Verkehrsunfall in ...

15-Jähriger bei Verkehrsunfall in Stade leicht verletzt - Verursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Wie erst jetzt bekannt, kam es am gestrigen Abend, gegen 20:20 Uhr, am Kreisverkehr im "Heidtbecker Damm" in Stade zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Longboardfahrer leicht verletzt wurde.

Der Fahrer eines schwarzen VW Passat Limousine übersah vermutlich beim Verlassen des Kreisverkehrs den kreuzenden Longboardfahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Fahrer des Passats habe laut Angaben des Jungen erst sehr spät gehalten, sich kurz nach seinem Wohlbefinden erkundigt und sei dann weitergehfahren.

Der Junge erlitt durch den Sturz Schürfwunden und eine Knöchelverletzung.

Der Fahrer des Passats wird als männlich, Anfang 30, ca. 175-180cm groß, kräftig mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Er habe außerdem eine graue Jeans mit dunklem Muster getragen.

Die Polizei Stade bittet nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

