Polizeiinspektion Stade / 19-jähriger Stader von fünf ...

19-jähriger Stader von fünf unbekannten Täter überfallen und beraubt - Polizei sucht Zeugen

Stade - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15:15 h in Stade in der Stockhausstraße zu einem Überfall auf einen 19-jährigen jungen Mann. Fünf zunächst unbekannte Täter lockten den Stader in das Treppenhaus des dortigen Parkhauses und schlugen auf ihn ein. Unter Drohung mit einem Messer musste er dann zwei Jacken, ein Handy, eine E-Zigarette, Schlüssel und Geldbörse herausgeben.

Die dunkel gekleideten, ca. 17 - 20 Jahre alten Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Das Opfer konnte einen in der Nähe parkenden Passanten ansprechen und über diesen dann die Polizei informieren.

Die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Stader Polizei suchen nun Zeugen, die den Vorfall oder die mutmaßlichen Täter beobachtet haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

