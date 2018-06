Polizeiinspektion Stade / 88-Jähriger fährt mit seinem Pkw in ...

88-Jähriger fährt mit seinem Pkw in die Glasfassade eines Buxtehuder Autohauses

Stade - 88-Jähriger fährt mit seinem Pkw in die Glasfassade eines Buxtehuder Autohauses

Am gestrigen Mittag, den 13.06.2018, gegen 11:40 Uhr, kam es in der Buxtehude Straße "Westende" zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 88-jährige Fahrzeugführer mit seinem Audi in die Glasfassade des dortigen Autohauses fuhr.

Beim Verlassen des Geländes verwechselte er vermutlich das Gaspedal mit dem Bremspedal, überfuhr den Bordstein und prallte schließlich in die Glasfassade auf der anderen Straßenseite. Er durchbrauch die Glasfassade und blieb zur Hälfte im Gebäude stehen. Glücklicherweise wird der Fahrer nicht verletzt. Vorsichtshalber wird er jedoch in das Buxtehuder Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro beziffern lassen.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

OTS: Polizeiinspektion Stade newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59461 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59461.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade Pressestelle Andre Janz Telefon: 04141-102 104 E-Mail: andre.janz@polizei.niedersachsen.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -