Polizeiinspektion Stade / Älterer Herr kommt mit Dreirad zu ...

Älterer Herr kommt mit Dreirad zu Sturz - Polizei Harsefeld sucht Unfallverursacher, Unbekannter angeblicher Gärtner versucht ältere Dame in Nottensdorf zu betrügen - Polizei sucht Zeugen

Stade - 1. Älterer Herr kommt mit Dreirad zu Sturz - Polizei Harsefeld sucht Unfallverursacher

Am gestrigen frühen Morgen kam es gegen 07:30 h in Harsefeld in der Herrenstraße zu einem Unfall, bei dem sich im Nachhinein herausstellte, dass einer der Unfallbeteiligten entgegen der ersten Einschätzung doch verletzt wurde. Zu der Zeit fuhr ein 89-jähriger Harsefelder mit seinem Dreirad auf dem Geh- und Radwweg in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Haus-Nr. 54 kam es zu einer Berührung mit dem PKW eines bisher unbekannten Autofahrers, der von der dortigen Grundstückszufahrt auf die Herrenstraße einfahren wollte. Der 89-Jährige kam zu Sturz, gab aber gegenüber dem Unfallverursacher an, nicht verletzt worden zu sein. Später stellte sich heraus, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Leider hat an der Unfallstelle kein Austausch der Personalien stattgefunden, so dass die Polizei nun auf diesem Weg nach dem unbekannten Autofahrer sucht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-909590 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

2. Unbekannter angeblicher Gärtner versucht ältere Dame in Nottensdorf zu betrügen - Polizei sucht Zeugen und warnt vor der Masche

Am heutigen frühen Vormittag gegen 08:35 h klingelte ein bisher unbekannter Mann bei einer älteren Dame in Nottensdorf im Habeckstal und gab vor, der Seniorchef eines Gartenservice zu sein. Er wolle 300 Euro für Gartenarbeiten, die am Vortag durchgeführt wurden bar kassieren. Die couragierte Frau ließ sich aber nicht drauf ein und verlangte eine Rechnung, woraufhin der Mann wieder verschwand. Der Unbekannte wird auf ca. 50 Jahre, 175 cm groß und kräftig beschrieben, er trug zur Tatzeit eine helle Hose, ein hellblaues Hemd und eine beige Schürze. Zeugen, die den Mann beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-826490 bei der Horneburger Polizeistation zu melden. Die Beamten warnen in diesem Zusammenhang vor einer derartigen Betrugsmasche. Die Frau hat genau richtig gehandelt in dem sie eine Rechnung verlangte.

