Polizeiinspektion Stade / Einbrecher in Horneburger Spielothek ...

Einbrecher in Horneburger Spielothek richten hohen Schaden an - Polizei sucht Zeugen - Update -

Stade - In der Meldung von eben hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Richtig heißen muss es:

Stade (ots) - In der vergangenen Nacht zwischen 23:45 h und 06:30 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Horneburg in der Straße "Vordamm" nach dem Aufhebeln einer Seitentür in das Innere einer dortigen Spielhalle eingedrungen. Im Innenraum wurde anschließend der Geldwechselautomat aufgebrochen und daraus das Bargeld entwendet. Anschließend versprühten der oder die Täter dann noch den Inhalt eines Feuerlöschers im Gebäude und flüchteten dann unbemerkt in die Dunkelheit.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. sonstige sachdienliche Beobachtungen bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-826490.

