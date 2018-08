Polizeiinspektion Stade / Einbrecher in Jorker Scheune und ...

Einbrecher in Jorker Scheune und Stader Einfamilienhaus, VW-Bus in Stade enwendet, Serie von sieben Kfz-Kennzeichen-Diebstählen in Buxtehude

Stade - 1. Einbrecher dringen in Scheune im Alten Land ein und entwenden landwirtschaftliche Geräte

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch zwischen 01:30 h und 06:00 h in Jork, Groß Hove auf das Gelände eines dortigen landwirtschaftlichen Anwesens gelangt und haben zunächst eine Scheune und dann den darin befindlichen Werkstattraum aufgebrochen.

Aus diesem konnten der oder die Täter dann drei Motorsägen, eine Motorsense sowie eine Flex erbeuten und damit unerkannt flüchten.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter 04162-912970.

2. Tageswohnungseinbrecher in Stade

In Stade in der Wiesenstraße sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher am gestrigen Mittwoch zwischen 09:00 h und 17:00 h auf bisher unbekannte Art und Weise in ein dortiges Einfamilienhaus eingedrungen und haben das Innere durchsucht.

Mit einer Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld und einer Armbanduhr als Beute konnten der oder die Täter dann die Flucht ergreifen ohne bemerkt zu werden.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

3. VW-Bus in Stade entwendet

Unbekannte Autodiebe haben in der vergangenen Nacht in Stade zugeschlagen und einen in der Straße "Auf der Höhe" abgestellten VW-Bus geknackt und mitgenommen. Der weiße VW-California Edition hat das Kennzeichen STD-STD-SP 332 und stellt einen Wert von ca. 40.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

4. Serie von mindestens sieben Kennzeichendiebstählen in Buxtehude

In der vergangenen Nacht ist in Buxtehude im Bereich der Vaßmerstraße, Viverstraße, Hansestraße und Altländer Straße zu einer Serie von mindestens sieben Kfz-Kennzeichen-Diebstählen gekommen. Dabei hatten es der oder die Täter jeweils auf die hinteren Kennzeichen, der dort geparkten Fahrzeuge abgesehen und diese aus den Halterungen montiert und mitgenommen.

Im Einzelnen handelt es sich um die Kennzeichen STD-K 5555, STD-CS 100, STD-WS 128, STD-KO 155, STD-SW 378, STD-AA230 und STD- A 700.

Besonders ärgerlich sind diese Diebstähle für die Halter der Fahrzeuge. Nicht nur, dass sie neue Kennzeichen kaufen müssen, die Autos müssen, um Missbrauch der entwendeten Kennzeichen zu verhindern auch auf neue Kennzeichen umgekennzeichnet werden. Das kostet Zeit und pro Fahrzeug ca. 70 bis 80 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Diebstählen in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

