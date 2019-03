Polizeiinspektion Stade / Hochwertiger Rädersatz von Stader ...

Hochwertiger Rädersatz von Stader Autohausgelände entwendet

Stade - In der Zeit von Sonntag, 14:00 h auf Montag, 06:30 h haben sich bisher unbekannte Täter Zugang zum Betriebsgelände eines Mercedes-Autohauses in der Carl-Benz-Straße in Stade verschafft.

Bei einem dort abgestellten Audi RS 3 wurde zunächst eine Scheibe eingeschlagen, dann das Fahrzeug aufgebockt und alle vier Pirelli-Reifen mit Audi-5-Arm-Rotor-Alufelgen in titansilber abmontiert und entwendet.

Um die Räder abtransportieren zu können, müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib der Räder bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

