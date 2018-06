Polizeiinspektion Stade / Polizei muss Autoscheibe einschlagen ...

Polizei muss Autoscheibe einschlagen um Hund in Stade aus überhitztem Fahrzeug zu befreien

Stade - Am heutigen späten Vormittag wurden Polizeibeamte der Stader Wache gegen 11:30 h in die Hansestraße auf den Parkplatz am Hafen gerufen. Aufmerksame Passanten hatten dort einen Hund in einem verschlossenen PKW festgestellt, der bereits seit ca. einer halben Stunde dort in dem überhitzten Fahrzeug saß.

Als die Beamten vor Ort eintrafen ließ sich die verantwortliche Hundehalterin zunächst nicht auftreiben, so dass die Beamten couragiert die Scheibe der Fahrertür einschlugen, um den geschwächten Hund zu befreien.

Kurze Zeit später erschien die 31-jährige Hundehalterin aus dem Alten Land und konnte das Tier wieder in Empfang nehmen.

Sie bedankte sich bei dem Polizisten für das umsichtige Handeln und wurde nochmals darauf hingewiesen, dass Tiere bei diesen Temperaturen nicht in verschlossenen Fahrzeugen gelassen werden dürfen, ohne dass eine entsprechende Lüftung und Trinkwasser vorhanden ist.

Schon gar nicht sollte man dann das Auto zusätzlich auch nicht noch in der prallten Sonne abstellen, sondern mindestens einen schattigen Platz dafür suchen.

