Polizeiinspektion Stade / Tageswohnungseinbrecher in Osterjork, ...

Tageswohnungseinbrecher in Osterjork, VW-Tiguan gerät in Brand - Polizei sucht Zeugen

Stade - 1. Tageswohnungseinbrecher in Osterjork

Am Freitag, den 23.03. sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher zwischen 20:30 h und 23:00 h in Osterjork nach dem gewaltsamen Öffnen einer Eingangstür in das Innere eines dortigen Reihenhauses eingedrungen und haben mehrere Räume durchsucht.

Mit Bargeld und Schmuck als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter 04162-912970.

2. VW-Tiguan gerät in Brand - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist gegen kurz nach 04:00 h in Stade im Hahler Weg ein dort auf einem Grundstück geparkter VW-Tiguan in Brand geraten.

Ein Nachbar war zu der Zeit durch einen lauten Knall wach geworden, hatte aus dem Fenster gesehen und das Feuer entdeckt. Nachdem er sofort den Notruf gewählt hatte, wurden umgehend Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brandort eintrafen, schlugen bereits hohe Flammen aus dem Frontbereich des VW-Tiguan. Der Feuerwehr gelang es dann schnell den Brand zu löschen, bevor er das daneben stehende Wohnhaus übergreifen konnte.

Der Tiguan wurde bei dem Feuer total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

Da die Brandursacher derzeit noch völlig unklar ist, sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Ausbruch des Feuers in Verbindung stehen könnten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

