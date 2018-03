Polizeiinspektion Stade / Unbekannte Autodiebe entwenden VW-Bus ...

Unbekannte Autodiebe entwenden VW-Bus in Nottensdorf

Stade - Unbekannt Autodiebe haben in der vergangenen Nacht zwischen 20:00 h und 07:00 h in Nottensdorf in der Straße Bremers Garten zugeschlagen.

Dem oder den Täter ist es dabei gelungen, einen in einem dortigen Carport geparkten VW-Bus zu knacken und zu entwenden.

Der silberne VW-Bus Multivan hat das Kennzeichen STD-D 1663 und stellt einen Wert von ca. 17.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Busses bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-826490.

