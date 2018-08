Polizeiinspektion Stade / Zwei unbekannte Räuber überfallen ...

Zwei unbekannte Räuber überfallen Stader Tankstelle, Unbekannte brechen in Harsefelder Tankstellenshop ein

Stade - 1. Zwei unbekannte Räuber überfallen Stader Tankstelle

In der vergangenen Nacht haben gegen kurz nach 01:30 h zwei bisher unbekannte, maskierte Männer durch einen Seiteneingang eine Tankstelle in Stade in der Bremervörder Straße betreten. Einer der Unbekannten nahm eine dort anwesende 55-jährige Angestellte in den Schwitzkasten und bedrohte sie mit einem Messer. Der andere Unbekannte rief den zweiten Mitarbeiter herbei und ließ sich von dem 28-Jährigen unter Drohung mit einem Schlagstock die Kasse öffnen. Hieraus entwendete der Räuber dann mehrere hundert Euro Bargeld und verstaute dieses in einer mitgebrachten dunklen Plastiktüte. Nachdem er zusätzlich noch mehrere Schachteln Zigaretten entwendet hatte, flüchteten beide Täter zu Fuß in Richtung Bielfeldtweg. Die beiden Angestellten blieben bis auf einen Schock unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider bisher ohne Erfolg.

Die Räuber werden wie folgt beschrieben:

- Ca. 170 bis 175 cm groß - Schmächtige bis dünne Figur - Beide trugen zur Tatzeit eine schwarze Kapuzenjacke und dunkle Hosen, einer hatte helle Schuhe an - Beide waren mit einer schwarzen Maske mit engen Sehschlitzen maskiert

Zeugen, die die beiden Männer vor oder nach der Tat beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Überfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Unbekannte brechen in Harsefelder Tankstellenshop ein

Ebenfalls in der vergangenen Nacht gegen 01:45 h sind bisher unbekannte Täter mit einem dunklen Fahrzeug auf das Gelände einer Tankstelle in der Buxtehuder Straße in Harsefeld gelangt. Zwei Täter sind ausgestiegen und haben dort zunächst zwei Findlinge gegen die Schiebetür des Eingangs geworfen. Anschließend rissen sie die Tür aus der Verankerung und konnten so in den dahinterliegenden Tankstellenshop eindringen.

Hier räumten die Unbekannten dann diverse Zigarettenstangen in ein Bettlaken und verließen mit der Beute den Tatort. Sie stiegen wieder in den Fluchtwagen, in dem möglicherweise ein dritter Täter gewartet hatte und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte leider keinen Erfolg.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben könne, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-909590 bei der Harsefelder Polizei zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Stade newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59461 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59461.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade Pressestelle Rainer Bohmbach Telefon: 04141/102-104 E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de