Polizeiinspektion Stralsund / Aufgeklärt - Aufgefundene ...

Aufgeklärt - Aufgefundene Kinderkleidung am Badesee in Eixen - Besitzer ausfindig gemacht

Eixen/Ribnitz-Damgarten - Nachdem am 18.09.2018 durch einen Hinweisgeber Kinderbekleidung am Eixener See gefunden wurde und danach intensive Suchmaßnahmen durch Polizei und Feuerwehr stattfanden, ging bei der Polizei am Abend des 19.09.2018 die Information ein, dass die Bekleidung einer Familie aus der Gemeinde Eixen gehören könnte.

Die Beamten des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten begaben sich zur Familie und prüften den Hinweis. Tatsächlich stellte sich heraus, dass die Familie am Dienstag am Badesee picknickte und die Bekleidung schlichtweg vergessen hatte. Alle Familienangehörigen sind wohlauf, sodass dieser Fall durch das Mitwirken der Bevölkerung mit einem guten Ausgang aufgeklärt werden konnte.

