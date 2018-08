Polizeiinspektion Stralsund / Bilanz zu den Verkehrskontrollen ...

Bilanz zu den Verkehrskontrollen anlässlich des Pangea-Festivals in Pütnitz

Ribnitz-Damgarten - In der Zeit vom 23. bis 26.08.2018 fand auf dem ehemaligen Militärflughafen in Ribnitz-Damgarten, OT Pütnitz bereits zum sechsten Mal das Pangea-Festival mit zirka 5.000 Besuchern statt. Zu den in diesem Zusammenhang durchgeführten Verkehrskontrollen, im Zeitraum vom 23. bis 27.08.2018, zieht die Polizeiinspektion Stralsund folgende Bilanz:

Insgesamt zogen die eingesetzten Beamten und Beamtinnen im o.g. Zeitraum 26 Fahrzeugführer/-innen aus dem Verkehr, die unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmittel standen.

Bei 24 Fahrerinnen/Fahrern wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erstattet.

In 28 Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zehn Mal wurden dabei Betäubungsmittel sichergestellt bzw. beschlagnahmt.

Zwei Fahrzeugführer verstießen gegen die 0,5 Promille-Grenze. Sie müssen jetzt mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen.

So ergab sich am Sonntag, dem 26.08.2018, bei einem 21-jährigen Rostocker gegen 15:20 Uhr der Verdacht, dass er sein Kleinkraftrad der Marke Peugeot unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein entsprechend durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Zum Zwecke der Beweismittelsicherung wurde eine Blutprobenentnahme bei dem jungen Fahrer durchgeführt. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Rostocker dem Anschein nach geringe Mengen Betäubungsmittel sowie Konsumutensilien, die beschlagnahmt wurden. Des Weiteren gab der 21-Jährige den Beamten "Brownies" heraus, von denen er angab, dass sie als Zutat Marihuana enthalten sollen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Führerscheinstelle verständigt. Des Weiteren wurden eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit hält die Polizeiinspektion Stralsund auch weiterhin an der Durchführung von Verkehrskontrollen fest. In diesem Zusammenhang wird auf die Verkehrskampagne der Landespolizei M-V "Fahren.Ankommen.LEBEN!" hingewiesen, im Zuge dieser die Verkehrsteilnehmer über die Hauptunfallursachen wie auch Alkohol und Drogen informiert und hinsichtlich ihrer Verantwortung im Straßenverkehr sensibilisiert werden.

Bei diesem Einsatz wurde das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten, neben Kräften der benachbarten Dienststellen (Polizeihauptrevier Stralsund und Bergen, Polizeirevier Barth und Grimmen sowie Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen), auch durch Beamte der Polizeiinspektion Anklam, Neubrandenburg und Rostock sowie einer Seminargruppe von Polizeistudenten/-innen der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow unterstützt.

Insbesondere an den An- und Abreisetagen (Donnerstag und Sonntag) gab es erwartungsgemäß ein höheres Verkehrsaufkommen im näheren Umfeld zum Veranstaltungsgelände. Abschließend ist jedoch festzustellen, dass das 6. Pangea-Festival aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse verlief.

