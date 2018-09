Polizeiinspektion Stralsund / Brand eines Nebengebäudes in Lietzow

Brand eines Nebengebäudes in Lietzow

Lietzow - Am frühen Morgen des 24.09.2018, gegen 03:35 Uhr, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einem Nebenobjekt einer früheren Pension in der Waldstraße in Lietzow. Personen befanden sich nicht in Gefahr.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brannte ein mehrere Jahre alter Schuppen auf dem Gelände der Pension, welcher als Lager für Baumaterialien und ehemaliges Inventar diente, in voller Ausdehnung.

Aufgrund der unklaren Brandursache kamen am heutigen Tage sowohl die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund als auch ein Sachverständiger zur Brandursachenermittlung zum Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort gelangten die Ermittler zu dem Ergebnis, dass in diesem Fall von dem Verdacht der Brandstiftung ausgegangen werden kann.

Der Gesamtschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

