Polizeiinspektion Stralsund / Brand eines Wohnhauses in Barth

Brand eines Wohnhauses in Barth

Barth - Am 28.12.2017, um 13:20 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand eines Wohnhauses in Barth in der Fischerstraße gemeldet. Bei dem Gebäude über drei Etagen geriet offenbar eine Dachterrasse in Brand, als Arbeiten auf dieser stattfanden.

Die alarmierten Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten drei Personen evakuieren. Zunächst bestand der Verdacht auf eine verletzte Person, der sich jedoch nach ärztlicher Untersuchung nicht bestätigte.

Die Feuerwehr aus Barth konnte mit ihren 20 Kameraden das Feuer löschen. Der durch das Feuer, Rauch und Löschwasser entstandene Sachschaden wird derzeit auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Barth war mit drei Funkstreifenwagen vor Ort und wurde durch einen Funkstreifenwagen der Wasserschutzpolizei M-V unterstützt. Kurzzeitig war die Zufahrt aus Richtung Hafen in die Innenstadt voll gesperrt.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Ermittlungen in dem Fall sind aufgenommen worden und dauern noch an.

OTS: Polizeiinspektion Stralsund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108767 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108767.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund Öffentlichkeitsarbeit Stefanie Peter Telefon: 03831/245 413 E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_HST Facebook: @PolizeiStralsund