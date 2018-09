Polizeiinspektion Stralsund / Einbruch in Gingster ...

Einbruch in Gingster Kindertagesstätte

Gingst - Am Wochenende, im Zeitraum vom 21.09.2018, etwa 17:00 Uhr zum 24.09.2018, ca. 05:30 Uhr kam es in der Mühlenstraße in Gingst offenbar zu einem Einbruch und Diebstahl von Bargeld.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die bisher unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude der Kindertagesstätte. Im Büro wurden Schränke sowie Schubladen geöffnet und durchwühlt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehr als 2.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Gingster Mühlenstraße etwas Auffälliges beobachtet hat und Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 03838 / 81 00 in Verbindung zu setzen.

