Polizeiinspektion Stralsund / Kriminalpolizei sucht Zeugen zu ...

Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Parkplatzunfall in Stralsund

Stralsund - Bereits am Dienstag, dem 14.08.2018, ereignete sich auf dem Parkplatz des Ärztehauses im Frankenwall in Stralsund ein Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Das Kriminalkommissariat Stralsund ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen zum Verkehrsunfallgeschehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte eine 76-jährige Stralsunderin ihren braunen Pkw Renault Captur gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses. Als sie gegen 13:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die komplette rechte Fahrzeugseite stark eingedrückt war und Lackkratzer aufwies. Die Stralsunderin wurde durch einen älteren Herren auf den Schaden aufmerksam gemacht. Augenscheinlich konnte dieser Zeuge den Unfallhergang wahrnehmen, da er der Seniorin neben der Fluchtrichtung des mutmaßlichen Verursacherfahrzeuges (Platz der Solidarität) auch mitteilte, dass es sich um einen größeren Pkw gehandelt haben soll.

Leider liegen der Polizei keine weiteren Informationen zu diesem Zeugen und zum Verkehrsunfallgeschehen vor, weshalb die Kriminalpolizei insbesondere den älteren Herren als Zeuge sucht und darum bittet, sich bei der Polizei zu melden.

Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 03831/2890-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

