Polizeiinspektion Stralsund / Löschung der ...

Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 39-Jährigen in Stralsund

Stralsund - Der seit dem gestrigen Mittwoch, 03.10.2018, vom Stralsunder Krankenhaus abgängige 39-Jährige ist in den heutigen Morgenstunden des 04.10.2018 wohlbehalten in Stralsund angetroffen worden. Nach einem Zeugenhinweis konnten Beamte des Polizeihauptrevieres Stralsund den Mann gegen 08:30 Uhr im Stadtgebiet Grünthal-Viermorgen antreffen und im Anschluss in ärztliche Betreuung geben.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Unterstützung der Bevölkerung und der Medien und bittet um Löschung des Vermisstenaufrufes.

