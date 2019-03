Polizeiinspektion Stralsund / Verkehrsunfälle mit verletzten ...

Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern in Stralsund

Stralsund - Am gestrigen Mittwoch, dem 27.03.2019, ereignete sich gegen 15:40 Uhr im Knieperdamm in Stralsund ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr die 90-jährige Stralsunderin mit ihrem Fahrrad den linksseitigen Radweg im Knieperdamm aus Richtung Prohner Straße kommend in Richtung Olof- Palme- Platz. Auf Höhe der Fußgängerfurt fuhr sie offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem PKW Opel, der den Knieperdamm in gleicher Richtung befuhr. In der Folge erlitt die Seniorin schwere Kopfverletzungen. Die 59-jährige Opelfahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Nach dem Zusammenstoß war der PKW nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Am Abend ereignete sich in Stralsund ein weiterer Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Gegen 21:35 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrradfahrer den Radweg aus Richtung Wasserstraße kommend in Richtung Greifswalder Chaussee. Als der junge Mann vom Radweg auf die Fahrbahn fuhr, stieß er mit einem in gleicher Richtung fahrenden PKW Mercedes-Benz zusammen und verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

