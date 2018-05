Polizeiinspektion Stralsund / Verkehrsunfall auf der L 291 in Garz

Verkehrsunfall auf der L 291 in Garz

Garz - Am 28.05.2018, gegen 08:05 Uhr, informierten Zeugen die Polizei über einen Verkehrsunfall an der L 291 in Garz. Eine Person ist dabei schwer verletzt worden.

Der alleinbeteiligte 51-jährige Fahrer eines Pkw Mazda befuhr die Bergener Straße in Garz aus Richtung Sehlen kommend in Richtung Stadtmitte. Kurz hinter dem Ortseingang kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Buschgruppe und blieb dann auf einer nahegelegenen Wiese stehen. Als einen möglichen Unfallgrund für das Abkommen von der Straße kommt nach derzeitigem Stand ein gesundheitliches Problem bei dem Garzer in Betracht. Er wurde anschließend ins Stralsunder Krankenhaus gefahren.

Sein Pkw ist durch eine Abschleppfirma geborgen worden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeiinspektion Stralsund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108767 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108767.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund Ilka Pflüger Telefon: 03831/245-205 E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund