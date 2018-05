Polizeiinspektion Stralsund / Verkehrsunfall mit einer schwer- ...

Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person auf Rügen

Rügen/B 196 - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, dem 30.05.2018, ereignete sich auf der Bundesstraße 196 auf Rügen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem ein Mensch schwer- und einer leichtverletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 49-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia gegen 06:35 Uhr die B 196 aus Bergen kommend in Richtung Karow. Zwischen den Abfahrten Buschvitz und Kaiseritz fuhr die Dacia-Fahrerin plötzlich in den Gegenverkehr und stieß dort seitlich mit dem 59-jährigen Fahrer eines Pkw Volvo zusammen. In der weiteren Folge geriet der Pkw Dacia nach rechts von der Fahrbahn und kam im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die aus Stralsund stammende 49-Jährige schwere und der von Rügen stammende Volvo-Fahrer leichte Verletzungen zu. Die Beifahrerin aus dem Pkw Dacia blieb unverletzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich für die Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Bergen bei der 49-Jährigen u.a. der Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung. Aufgrund der noch laufenden Ermittlungen hierzu, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher auf mögliche Unfallursachen eingegangen werden. Festzuhalten ist jedoch, dass der Führerschein der 49-Jährigen sichergestellt und die Führerscheinstelle verständigt wurde.

Zur Bergung der beiden Pkw, die nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit waren, wurde jeweils ein Abschleppdienst beauftragt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von zirka 6.000 Euro.

