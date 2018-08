Polizeiinspektion Stralsund / Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung

Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung

Stralsund - Am frühen Mittwochabend, dem 22.08.2018, ereignete sich in Stralsund ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Mercedes-Benz und einem Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Stralsund, bei dem ein Schaden von zirka 10.000 Euro entstand. Personen wurden bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 78-jährige Fahrer des Pkw Mercedes-Benz gegen 19:15 Uhr den Carl-Heydemann-Ring vor dem mit Sondersignal fahrenden Funkstreifenwagen in Richtung Friedrich-Engels-Straße. Zirka 50 Meter hinter der Verkehrsinsel auf Höhe des dortigen Einkaufsmarktes bemerkte der Senior offenbar nicht, dass sich das Polizeifahrzeug bereits im Überholvorgang befand, als er selbst links an am rechten Fahrbahnrand anhaltenden Fahrzeugen vorbeifahren wollte. Dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, infolgedessen sowohl am Pkw des 78-Jährigen als auch am Funkstreifenwagen Sachschaden entstand.

Die Verkehrsunfallaufnahme übernahmen Beamte des Polizeihauptrevieres Bergen. Für die Bergung des Funkstreifenwagens musste ein Abschleppunternehmen angefordert werden, da er nicht mehr fahrbereit war.

