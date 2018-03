Polizeiinspektion Stralsund / Wer klaut denn sowas? - ...

Wer klaut denn sowas? - Parkplatzschranke in Stralsund entwendet

Stralsund - Am Sonntagmorgen wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund über den Diebstahl einer Schranke informiert. Sie war aufgrund mehrerer Veranstaltungen für das Wochenende senkrecht festgestellt worden.

Der oder die bisher unbekannten Täter entwendeten eine rot/weiß-farbige Schranke, die sich am Parkplatz Am Fährkanal in Stralsund befand. Der Tatzeitraum konnte am 18.03.2018 auf zwischen etwa 00:00 Uhr und 07:30 Uhr eingegrenzt werden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Eine Absuche nach der Aluminiumschranke im Nahbereich des Parkplatzes und auf der Hafeninsel blieb bislang erfolglos.

Ob der/die Täter die Schranke möglicherweise für einen eigenen Parkplatz entwendeten oder sie einfach nur Spaß am Diebstahl hatten, klärt nun die Kriminalpolizei.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat den Diebstahl/Abbau der Schranke beobachtet und kann Angaben zu mutmaßlichen Tatverdächtigen machen. Hinweise werden zu jederzeit im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 / 2890 0 entgegengenommen.

