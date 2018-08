Polizeiinspektion Stralsund / Zeugenaufruf im Zusammenhang mit ...

Zeugenaufruf im Zusammenhang mit Alkoholfahrt in Stralsund

Stralsund - Die Kriminalpolizei Stralsund bittet im Zusammenhang mit einer Trunkenheitsfahrt um Zeugenhinweise.

Die Trunkenheitsfahrt ereignete sich am 17.08.2018, gegen 17:40 Uhr, in der Hans-Fallada-Straße 1 in Stralsund. Hierbei kollidierte der Fahrzeugführer eines schwarzen Pkw Peugeot beim Einfahren in eine Parklücke mit dem dortigen Imbiss und flüchtete.

Insbesondere zwei junge Männer, welche offenbar Zeugen des Unfalls am Imbiss waren und den Flüchtigen verfolgten, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Stralsund zu melden. Wer zusätzlich Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht hat und Angaben zu Personen machen kann, wende sich bitte unter der Telefonnummer 03831/2890 0 an die Polizei Stralsund, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

