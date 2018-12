Polizeiinspektion Stralsund / Zeugenaufruf nach ...

Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl in Binz

Binz - Die Kriminalpolizei in Sassnitz ermittelt in einem Diebstahlsfall in Binz, bei dem ein auffällig rotes Damenrad in der Nacht vom 22.11.2018 zum 23.11.2018 entwendet worden ist.

Bisher ist bekannt, dass vermutlich ein oder mehrere unbekannte Täter ein rotes Damenfahrrad der Marke Crown mit weißem Schriftzug gestohlen haben, welches vor einem Mehrfamilienhaus in der Binzer Dünenstraße Nummer 79 angeschlossen war. Als besondere Merkmale am 28-Zoll-Rad sind der weiße Sattel, die weißen Reifen und Lenkergriffe, ein schwarzer Korb am Lenker sowie eine schwarze Hupe als Klingel zu benennen. Der Wert des Damenfahrrades wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Sassnitzer Kriminalpolizei bittet mit Hilfe des angefügten Bildes um Unterstützung bei der Aufklärung dieses Diebstahls. Wer dieses Rad gesehen hat oder weiß, wo es sich möglicherweise befinden könnte oder wer es gar gestohlen haben könnte, wende sich bitte unter der Telefonnummer 038392 / 3070 an die Beamten des Polizeirevieres Sassnitz, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

OTS: Polizeiinspektion Stralsund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108767 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108767.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund Ilka Pflüger Telefon: 03831/245-205 E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de Internet: http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -