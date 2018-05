Polizeiinspektion Stralsund / Zeugenaufruf zu einer ...

Zeugenaufruf zu einer Raubstraftat in Stralsund (Knieper)

Stralsund - Am 22.05.2018 wurde die Stralsunder Polizei über den Notruf der Einsatzleitstelle im Polizeipräsidium Neubrandenburg zur Anzeigenaufnahme einer Raubstraftat in die Arnold-Zweig-Straße in Stralsund gerufen.

Eine 23-Jährige zeigte an, gegen 15:10 Uhr, von einer unbekannten männlichen Person der Handtasche beraubt worden zu sein. Nach Angaben der Stralsunderin begab sie sich vom Parkplatz auf der Rückseite der Arnold-Zweig-Straße, etwa Höhe der Hausnummer 94, auf einem unbefestigten Weg in Richtung Wohnhaus. Auf diesem Schotterweg kam ihr der Tatverdächtige, welcher zunächst in einer nicht deutschen Sprache telefonierte, fußläufig entgegen. Als sich der derzeit Unbekannte neben der 23 Jahre alten Frau befand, habe dieser plötzlich zur Handtasche gegriffen und wollte diese offenbar entreißen. Nach einem weiteren starken Zug an der Tasche konnte der Täter mit der Tasche samt persönlichen Dokumenten und Bargeld in Richtung Strelapark fliehen. Die unverletzte Geschädigte konnte dem Mann nach einigen Metern nicht weiter folgen und rief dann die Polizei.

Der unbekannte Räuber wird von der 23-Jährigen wie folgt beschrieben:

- Alter: etwa 25 bis 30 Jahre,

- Größe: ca. 1,80m,

- Aussehen: dunkle Hautfarbe, kurzes schwarzes Haar, mit einer Narbe an der linken Wade,

- Bekleidung: hellblaues T-Shirt (Nike), grau karierte 3/4-Hose, weiße Schuhe und helle Socken.

Die durch die Beamten sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung des beschriebenen Mannes. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Unterstützung und Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Raub am gestrigen Nachmittag beobachtet hat und/oder Angaben zum Tatverdächtigen (Identität/Aufenthaltsort) machen kann, wende sich bitte unter der Telefonnummer 03831/2890 0 an die Beamten im Polizeihauptrevier Stralsund, jede andere Polizeidienststellen oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

