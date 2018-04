Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Ablenkung: Auffahrunfall ...

Ablenkung: Auffahrunfall auf geparktes Auto

Landkreis Verden - Dörverden. Rund 70.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstag gegen 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Straße (B215). Ein VW-Fahrer befuhr die B215 in Richtung Verden, als bei ihm ein Anruf einging. Der Mann blickte daraufhin auf seine Freisprecheinrichtung und wurde dadurch derart abgelenkt, dass er auf einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes auffuhr. Der Daimler wurde anschließend zunächst auf den Gehweg geschoben und kam letztlich mittig auf der Bundesstraße zum Stehen. Glücklicherweise befanden sich keine Insassen im Mercedes oder Fußgänger in unmittelbarer Umgebung, so dass keine Verletzten zu beklagen waren. Beide Autos mussten durch Abschleppwagen geborgen werden.

OTS: Polizeiinspektion Verden / Osterholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68441.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Helge Cassens Telefon: 04231/806-104 www.polizei-verden-osterholz.de www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ