Polizeiinspektion Verden / Osterholz / ++ Audi entwendet ++ ...

Landkreis Verden - Audi entwendet

Achim/Uesen. In der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter einen Audi A4 entwendet, der auf einer Hofauffahrt an der Straße Barkenhoff geparkt war. Unklar ist, wie die Diebe den weißen Kombi in Bewegung gesetzt haben. Letztlich gelang es den Dieben, ihre Beute unbemerkt abzutransportieren. Sowohl vom Diebesgut als auch von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Unfall im Begegnungsverkehr

Verden. Auf der Straße Am Bürgerparkt kamen sich am Mittwoch gegen 11:40 Uhr zwei Pkw zu nahe. Die Autos der beiden Fahrerinnen streiften sich, wodurch zumindest an einem Dacia Sachschaden entstand. Die unbekannte Unfallgegnerin setzte ihre Fahrt in Richtung Ludwigstraße fort. Hinweise zu der Flüchtigen nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

