Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Außenbootmotor gestohlen

Außenbootmotor gestohlen

Landkreis Osterholz - Schwanewede/Rade. Von einer Segeljolle, die auf einem Gelände an der Straße Am Siel am Hinnebecker Fleth gelagert wurde, demontierten unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag einen Außenbootmotor. Von der Beute fehlt seitdem jede Spur. Hinweise zu den Tätern und deren Fahrzeug liegen ebenfalls nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04209/914690 bei der Polizei Schwanewede zu melden.

