Polizeiinspektion Verden / Osterholz / ++ Autofahrer betrunken ...

Autofahrer betrunken und unter Drogen

Oyten. Ein 34-jähriger Autofahrer wurde am Donnerstagabend von der Polizei Achim betrunken und berauscht auf der Bergstraße gestoppt. 2,44 Promille stellten die Polizisten bei dem Fahrer fest. Ein weiterer Test zeigte zudem an, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Fahrrad beschädigt - Zeugen gesucht

Verden. Nach einer Sachbeschädigung an einem Fahrrad am Dienstagabend auf der Oberen Straße sucht die Polizei Verden nach Zeugen der Tat. Gegen 20 Uhr bemerkte ein Passant in Höhe der Nagelschmiedestraße einen Jugendlichen, als dieser gegen ein abgestelltes Fahrrad trat. Als der Passant ihn aufforderte, sich zu beruhigen, trat der Täter auch gegen dessen Rad. Anschließend floh der Täter mit einer Gruppe weiterer Jugendlicher. Die Polizei Verden ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet die Zeugen, die dem Passanten zur Hilfe geeilt waren, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Nach Auffahrunfall verletzt

Lilienthal. Eine 46-jährige Opel-Fahrerin wurde am Donnerstag gegen 9 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K9 verletzt. Ein 69-jähriger Fahrer eines VW bremste in Einmündungsbereich zur Straße Niederende (K8) zu spät und fuhr auf die vor ihm haltende Frau auf. Durch die Kollision erlitt die 46-jährige leichte Verletzungen. An den Autos entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Rechts-vor-links missachtet

Osterholz-Scharmbeck. Zwei Personen wurden am Donnerstag gegen 18:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Käthe-Kollwitz-Straße verletzt. Eine 48-jährige Skoda-Fahrerin war hier in Richtung Westerbecker Straße unterwegs. In Höhe der Straße Am Rodelande missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts herannahenden und bevorrechtigten 30-jährigen Ford-Fahrerin, so dass es zur Kollision kam. Die 30-Jährige sowie ihr Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Ford musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 6.000 Euro.

