Polizeiinspektion Verden / Osterholz / +++Böschungsbrand in ...

+++Böschungsbrand in Dörverden+++

PI Verden/Osterholz - Dörverden. Spaziergänger bemerkt in den frühen Nachmittagsstunden am Sonntag brennende Grasbüschel direkt neben der Bahnstrecke Bremen - Hannover, in Höhe der Diensthoper Straße. Die Ortsfeuerwehren Dörverden und Stedorf rückten aus, konnten aber nicht unverzüglich in das Gleisdreieck gelangen, so dass der Brand sich auf etwa 20 Meter Länge ausdehnte, bis der Löscheinsatz erfolgte. Die Polizei sperrte dazu für etwa eine Stunde die Bahnstrecke, wodurch es kurzfristig zu Störungen im Reiseverkehr kam. Etwa 1000 Reisende mussten für etwa 30 Minuten in Verden aussteigen, bevor sie die reise fortsetzen konnten. Als Ursache für den Brand ist wahrscheinlich Funkenschlag einer Bremse verantwortlich.

OTS: Polizeiinspektion Verden / Osterholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68441.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz - Wache -

Telefon: 04231/806-212 www.polizei-verden-osterholz.de www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -