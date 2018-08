Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Brandserie im Verdener ...

Brandserie im Verdener Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Landkreis Verden - Verden. Ein bislang unbekannter Straftäter hat in der Nacht auf Mittwoch mehrere Sperrmüllhaufen und Müllcontainer im Verdener Stadtgebiet angezündet. Die Brandserie begann Mittwochfrüh kurz nach 1 Uhr in der Jahnstraße. Hier steckte der Unbekannte einen Sperrmüllhaufen an, wodurch ein angrenzendes Mehrfamilienhaus leicht beschädigt wurde. Die alarmierte Feuerwehr war vor Ort und verhinderte durch die zügig durchgeführten Löscharbeiten Schlimmeres. Nahezu gleichzeitig brannten am Schwarzen Berg ein Müllcontainer sowie vier Mülltonnen, die allesamt durch die Flammen zerstört wurden. Ein Anwohner versuchte noch, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken, bevor die Brandbekämpfer der Feuerwehr hinzukamen. Kurz nach 2 Uhr wurde am Turnerweg ein weiterer Brand von Sperrmüll festgestellt, der von Anwohnern eines angrenzenden Wohnhauses und der hinzugeeilten Feuerwehr gelöscht werden konnte. Gegen 2:30 Uhr bemerkten Beamte der Polizei Verden im Rahmen ihrer Streifenfahrt eine Rauchsäule, die aus einem Sperrmüllhaufen an der Goethestraße aufstieg. Letztlich kam es hier nicht zu einem offenen Brand, weil die Beamten rechtzeitig vor Ort waren und einschritten. Bei keinem der Brände wurden Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden am Haus an der Jahnstraße beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro. Die im Zusammenhang mit der Brandserie durchgeführte Fahndung der Verdener Polizei nach Tatverdächtigen im gesamten Stadtgebiet führte bislang nicht zur Erlangung einer heißen Spur. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und weist zudem daraufhin, dass es sich bei derartigen Zündeleien um Straftaten handelt, die mit einer hohen Strafandrohung versehen sind und sogar eine Freiheitsstrafe drohen kann, insbesondere dann, wenn die Flammen außer Kontrolle geraten und Menschen zu Schaden kommen. Falls in der Nacht auf Mittwoch im Verdener Stadtgebiet verdächtige Personen wahrgenommen wurden, bittet die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

