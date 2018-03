Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Einbruch in ...

Einbruch in Kulturzentrum Osterholz-Scharmbeck Versuchter Wohnhauseinbruch in Lilienthal Verkehrsunfallflucht in Ritterhude

Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude, Lilienthal - Diebstahl von Disc-Jockey-Geräten Am Fr., 16.03.18, zwischen 20.00 und 21.15 h gelangten Unbekannte unbeobachtet in den Veranstaltungsraum des Kulturzentrums am Kleinbahnhof in Osterholz-Scharmbeck und entwendeten von dort mehrere hochwertige Elektrogeräte. Es entstand ein Verlust von mehreren tausend Euro.

Versuchter Wohnhauseinbruch Zwischen Do., 15.03.2018, 16:15 und Fr., 16.03.2018, 11:00 h versuchten Unbekannte, ein Fenster eines Hauses an der Pappelstraße in Lilienthal aufzuhebeln. Sie scheiterten, verursachten aber einen Schaden von mehreren hundert Euro und flüchteten vom Tatort. Eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 04791-3070 bei der Polizei Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Geparkten Pkw gerammt Vermutlich im Zeitraum vom Do., 15.03.2018 21:00 - Fr., 16.03.2018 10:15 h rammte ein unbekannter Fahrzeugführer einen abgestellten Pkw an der Straße "An der Untermühle" in Ritterhude, wobei ein Schaden von ca. 1000.- entstand. Die Spuren weisen auf einen Lkw hin. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ritterhude unter 04292 99076-0 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Verden / Osterholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68441.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz - Wache -

Telefon: 04231/806-212 www.polizei-verden-osterholz.de www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ