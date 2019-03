Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Einbruch in Bankfiliale

Einbruch in Bankfiliale

Achim - In den frühen Morgenstunden gegen 03:19 Uhr vom vergangenen Freitag kam es zu einem Einbruch in eine Bankfiliale in der Obernstraße. Unbekannte Personen hebelten auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf und brachen anschließend acht Schließfächer in dem offenen Kundenraum der Filiale auf, um an deren Inhalte zu gelangen. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unerkannt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Achim bittet mögliche Zeugen unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Umgebung.

