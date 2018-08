Polizeiinspektion Verden / Osterholz / ++ Einbruch scheitert ++ ...

++ Einbruch scheitert ++ Diebstahl auf offener Straße - Zeugen gesucht ++ Campingwagen gerät in Brand ++

Landkreise Verden und Osterholz - LANDKREIS VERDEN

Einbruch scheitert

Thedinghausen. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag versucht, in das Rathaus an der Braunschweiger Straße einzusteigen. Letztlich brachen die Einbrecher ihre Tat aus unbekannten Gründen ab und flohen ohne Beute unerkannt. Sie verursachten bei Ihren Hebelversuchen jedoch Sachschaden. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Diebstahl auf offener Straße - Zeugen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Dreiste Diebe haben am Dienstagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr einen Pizzalieferservice an der Straße Unter den Linden aufgesucht. Sie bauten im Außenbereich des Lieferservice trotz der hier stark befahrenen Einmündung zur Straße Stubbenkuhle zunächst die Blenden der Außenrollläden ab. Anschließend demontierten sie sechs Stellmotoren und bauten die Blenden, die sich in einer Höhe von etwa 2,70 Meter befinden, wieder ordnungsgemäß an. Mit den hochwertigen Motoren flohen die Täter anschließend unerkannt. Die Tat dürfte während des starken Berufsverkehrs am Dienstagmorgen von Zeugen gesehen worden sein, zumal die Diebe eine Leiter oder ähnliches genutzt haben dürften. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Gebäude des Pizzalieferservice nimmt der Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Campingwagen gerät in Brand

Holste/Steden. Auf dem Campingplatz am Stedener See an der Straße Stedener Forst geriet am Dienstagabend gegen 20:45 Uhr ein Campingwagen in Brand. Am Wohnwagen, der als Holzhütte umgebaut und als ständiger Wohnsitz genutzt worden war, entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde letztlich niemand, der vorsorglich hinzugezogene Rettungswagen wurde nicht benötigt. Das Gebäude kann vorerst nicht mehr bewohnt werden. Die Ursache für das Feuer ist unklar. Das Polizeikommissariat Osterholz hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

Reifen zerstochen

Schwanewede. Am Dienstagabend hat ein unbekannter Täter die Reifen dreier Autos zerstochen, die an der Straße An der Kaserne geparkt waren. Zwischen 19 und 22 Uhr dürfte der Täter die Sachbeschädigungen begangen haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Schwanewede unter Telefon 04209/914690 entgegen.

