Polizeiinspektion Verden / Osterholz / ++Ermittlungen wegen ...

Landkreise Verden u. Osterholz - Ermittlungen wegen Unfallflucht Verden. Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht hat die Polizei gegen einen 93-jährigen Autofahrer eingeleitet, der am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Hönisch ein geparktes Fahrzeug touchiert und nicht unerheblich beschädigt hat. Statt sich mit dem Halter des angefahrenen Wagens in Verbindung zu setzen, setzte der 93-Jährige seine Fahrt fort, ohne die Feststellungen seiner Personalien zu ermöglichen. Er konnte jedoch ermittelt werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Einbrecher kamen durch das Küchenfenster - Einbruch in Wohnhaus Grasberg. Durch Aufhebelen eines Küchenfensters sind bislang unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus in der Straße "Im Grünen Winkel" gewaltsam eingedrungen und haben nach vorhandenen Wertgegenständen gesucht. Noch steht nicht fest, was bei dem Einbruch entwendet wurde. Dem ersten Anschein nach dürfte den Tätern Schmuck in die Hände gefallen sein. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

