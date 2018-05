Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Fahrkartenautomat gesprengt

Fahrkartenautomat gesprengt

Landkreis Osterholz - Lübberstedt. In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter auf dem Bahnhof in Lübberstedt einen Fahrkartenausgabeautomaten gesprengt. Gegen 1:30 Uhr nahm ein Zeuge einen lauten Knall und anschließend das Motorengeräusch eines schnell davonfahrenden Fahrzeugs wahr. Kurz darauf wurde der völlig zerstörte Automat am Bahnhof entdeckt. Eine anschließende Fahndung der alarmierten Polizei nach verdächtigen Personen und Fahrzeugen führte nicht zum Ergreifen der Täter. Am Tatort erfolgte eine umfassende Spurensuche durch Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Letztlich machten die Täter keine Beute, sie verursachten jedoch beträchtlichen Sachschaden, der derzeit auf 20.000 Euro geschätzt wird. Mögliche Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Bahnhofes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

