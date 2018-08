Polizeiinspektion Verden / Osterholz / ++ Ferrari-Räder ...

++ Ferrari-Räder demontiert ++ Einbruch in Büro ++ Einbrecher in Kirche ++ Navi gestohlen ++ Cabriodach aufgeschlitzt ++ Krad-Fahrer schwer verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz - LANDKREIS VERDEN

Ferrari-Räder demontiert

Achim. Von einem Ferrari, der unter einem Carport an der Bremer Straße geparkt war, demontierten unbekannte Täter in der Nacht auf Montag alle vier Räder. Die Diebe bockten den Sportwagen auf Steinen auf und schraubten die hochwertigen Felgen vom Pkw ab. Anschließend flohen die Täter mit ihrer Beute unerkannt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Büro

Ottersberg. In ein Steuerberaterbüro an der Großen Straße sind am vergangenen Wochenende unbekannte Täter eingebrochen. Gewaltsam öffneten sie ein Fenster des betroffenen Hauses und stiegen in die Büros ein. Unklar ist derzeit, ob die Einbrecher hier Diebesgut erlangten, bevor sie unerkannt flohen. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Einbrecher in Kirche

Ottersberg. In der Nacht auf Montag sind unbekannte Täter in das Kirchengebäude an der Straße Im Brooken eingebrochen. Sie griffen durch ein auf Kipp stehenden Fenster und gelangten so in den Innenraum der Kirche, wo sie einen Tresor erlangten und abtransportierten. Weit kamen sie mit ihrer gewichtigen Beute jedoch nicht. Auf dem Rasen vor der Kirche ließen sie den Tresor ungeöffnet zurück. Hinweise zu den flüchtigen Tätern liegen nicht vor. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Navi gestohlen

Verden. Unbekannte Täter haben im Laufe des Montags eine Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen, das auf dem Parkplatz an der Lindhooper Straße nahe des Bahnhofs abgestellt war. Aus dem Pkw stahlen die Diebe daraufhin am helllichten Tage ein mobiles Navigationsgerät. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Cabriodach aufgeschlitzt

Schwanewede. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende das Dach eines an der Blumenthaler Straße abgestellten Cabrios aufgeschlitzt. Der Mazda war auf dem Gelände einer Werkstatt abgestellt. Durch das entstandene Loch gelang es den Tätern, den Pkw zu öffnen und nach möglichem Diebesgut zu durchwühlen. Noch ist unklar, ob die Täter letztlich Beute machten oder nicht. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Krad-Fahrer schwer verletzt

Grasberg. Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Montag gegen 9:30 Uhr auf der Wörpedorfer Straße (L133) zu Fall gekommen. Der Jugendliche war aus Tarmstedt kommend in Richtung Grasberg unterwegs, als er an der Einmündung Am Mühlendamm aufgrund eines vor ihm abbremsenden Pkw ebenfalls abbremsen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte schließlich. Zu einer Kollision mit dem Auto kam es nicht, trotzdem erlitt der 17-Jährige schwere Verletzungen.

