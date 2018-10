Polizeiinspektion Verden / Osterholz / ++Frau mit ...

++Frau mit Luftdruckwaffe beschossen - Polizei sucht Zeugen++

Ritterhude - Auf dem Spielplatz in der Straße "Lehmbarg" ist am Dienstagnachmittag eine 38-jährige Frau mit einer Luftdruckwaffe beschossen worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Der Vorfall, bei dem die Ritterhuderin leichte Kopfverletzungen davontrug, ereignete sich gegen 15.45 Uhr. Das Opfer und ihr Ehemann spielten zu diesem Zeitpunkt mit ihrer kleinen Tochter im Bereich der Sandkiste. Die Polizei in Osterholz-Scharmbeck hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht nach etwaigen Zeugen, die in den Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Anrufe nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

