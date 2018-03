Polizeiinspektion Verden / Osterholz / ++ Fressköder in ...

++ Fressköder in Borstel: Labrador ist gestorben - Polizei intensiviert Ermittlungen ++

Landkreis Verden - Verden/Borstel. Der Labradorrüde, der am vergangenen Wochenende Fressköder aufgenommen hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/3876875) ist nun gestorben. Ein unbekannter Täter hatte zuvor im Umfeld des Friederikenholzes und der Straße Nadelberg mit Nadeln bespikte Köder ausgelegt, die der Hund im Beisein seines Halters gefressen hatte. Ein Tierarzt hatte daraufhin noch fünf Nadeln aus dem Darm des Vierbeiners entfernt, letztlich war das Tier nicht zu retten. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Verden hat derweil seine Ermittlungen intensiviert. Fünf Teams führten am Donnerstag Anwohnerbefragungen in Borstel durch. Dabei verteilten sie Flyer, um auf die Gefahren hinzuweisen und um Hinweise zu dem Straftäter zu erlangen. Zudem suchten sie das Umfeld mit einem Metalldetektor ab, fanden aber keine weiteren Köder. Die Polizei Verden bittet Hundehalter trotzdem weiterhin, achtsam zu sein. Außerdem sollten verdächtige Beobachtungen unter Telefon 04231/8060 gemeldet und aufgefundene Köder bei der Polizei abgegeben werden.

