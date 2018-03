Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Gescheiterter Einbruch ...

Gescheiterter Einbruch in Einfamilienhaus

Achim - Am frühen Freitagabend kam es, gegen 20:00 Uhr, in der Paulsbergstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Eine unbekannte Person versuchte in das Wohnhaus zu gelangen. Durch den dabei entstehenden Lärm, wurde ein Nachbar aufmerksam. Der Täter ließ dadurch von seinem Vorhaben ab und ergriff die Flucht. An dem Wohnhaus entstand durch den Einbruchsversuch ein Schaden von ca. 2000,- Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04202/9960 mit dem Polizeikommissariat Achim in Verbindung zu setzen.

