Polizeiinspektion Verden / Osterholz / ++ Handy entrissen ++ ...

++ Handy entrissen ++ Autoscheibe eingeschlagen ++ Unfall Am Berg: Hoher Sachschaden ++

Landkreis Verden - LANDKREIS VERDEN

Handy entrissen

Achim. Während ein 62-jähriger Mann am Mittwochvormittag in der Fußgängerzone mit seinem Handy telefonierte, wurde es ihm von einem unbekannten Radfahrer entrissen. Gegen 11:15 Uhr telefonierte der 62-Jährige mit seinem Smartphone in der Obernstraße, als sich plötzlich der Zweiradfahrer näherte und im Vorbeifahren das Handy ergriff. Der Diebstahl passierte so unvermittelt, dass der Geschädigte den männlichen Täter auf dem Rad nicht näher beschreiben kann. Hinweise zum dreisten Dieb nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Autoscheibe eingeschlagen

Achim. Am Donnerstagnachmittag hat ein unbekannter Täter eine Seitenscheibe eines BMW eingeschlagen, der an der Straße In den Bergen abgestellt war. Um 13:30 Uhr war der Pkw auf dem Friedhofsparkplatz geparkt worden. Als die Fahrerin eine Stunde später zum Auto zurückkehrte, hat sie feststellen müssen, dass eine Tasche aus dem Fahrzeuginnenraum gestohlen worden war. Die Polizei Achim (04202/9960) ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Unfall Am Berg: Hoher Sachschaden

Oyten. Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 23 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Berg. Ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer wich hier einem nicht näher bekannten Tier aus, das plötzlich auf der Straße auftauchte. Bei diesem Manöver geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Suzuki kollidierte, in dem eine 44-jährige Frau am Steuer saß. Anschließend kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Die Autos mussten jedoch abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 15.000 Euro.

