Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Lkw-Kontrolle auf der ...

Lkw-Kontrolle auf der B74: Über die Hälfte der Fahrzeuge beanstandet

Landkreis Osterholz - Osterholz-Scharmbeck/Sandhausen. Auf der Myhler Straße (B74) kontrollierten am Donnerstag zwischen 9 und 14 Uhr Beamte des Polizeikommissariats Osterholz insgesamt 21 Lkw und Sattelzüge. Ziel der Beamten war es, Verstöße insbesondere im gewerblichen Schwerlastverkehr festzustellen und zu ahnden, um so die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die siebenköpfige Kontrollgruppe hat letztlich in zwölf Fällen Verfahren eingeleitet, da die Fahrer ihre Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten hatten oder weil Ausrüstungsvorschriften nicht beachtet wurden. In drei Fällen war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert, woraufhin die Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel untersagt wurde. Die Beanstandungsquote lag letztendlich bei über 50 Prozent.

OTS: Polizeiinspektion Verden / Osterholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68441.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Helge Cassens Telefon: 04231/806-104 www.polizei-verden-osterholz.de www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ