Polizeiinspektion Verden / Osterholz / ++ Müll in der Natur ...

++ Müll in der Natur entsorgt (mit Foto) ++ Wildwechsel: Motorradfahrer schwer verletzt ++

Landkreis Osterholz - Müll in der Natur entsorgt (mit Foto)

Schwanewede/Eggestedt. Sowohl links als auch rechts neben dem Barghorster Weg entsorgten in den letzten Tagen unbekannte Täter Bauabfälle in der freien Natur. In dem Unrat befanden sich Dämmwolle, Schilfmatten, Bauschutt, Metallklammern und vieles mehr. Zumindest Teile der Schilfmatten dürften durch die hier auf der Weide stehenden Kühe angefressen worden sein. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Lilienthal unter Telefon 04298/92000 entgegen.

Wildwechsel: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwanewede. Schwere Verletzungen zog sich am Dienstag gegen 21:45 Uhr ein 53-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße zu. Der Mann war mit einer Kawasaki aus Schwanewede kommend in Richtung Bremen unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Zweiradfahrer wich dem Tier aus, kam dabei von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Am Motorrad entstand ein Totalschaden.

