Polizeiinspektion Verden / Osterholz / ++ Multivan entwendet ++ ...

++ Multivan entwendet ++ Gegen Pkw-Tür getreten ++ Fressköder verletzt Hund ++

Landkreise Verden und Osterholz - LANDKREIS VERDEN

Multivan entwendet

Oyten. An der Lindenstraße wurde in der Nacht auf Montag ein VW Multivan entwendet. Der braune Bulli wurde am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr auf einer Hofeinfahrt abgestellt. Am nächsten Morgen um 5 Uhr war das Fahrzeug, dessen Heckklappe mit einem gelben Logo einer Dachdeckerfirma versehen war, nicht mehr da. Die Polizei Achim ermittelt wegen schweren Diebstahls. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Gegen Pkw-Tür getreten

Verden/Hönisch. Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei Verden gegen einen 32-jährigen Mann. Diesem wird vorgeworfen, am Sonntagabend gegen einen Pkw getreten zu haben, dessen Fahrer gegen 22:10 Uhr bei Rotlicht an der Hönischer Kreuzung warten musste. Neben dem Tritt soll der Täter zudem eine Bierflasche gegen das Auto geworfen haben, so dass Sachschaden entstand. Die alarmierte Polizei konnte kurze Zeit später den alkoholisierten Verdächtigen in der Nähe der Kreuzung antreffen. Der Grund für die Sachbeschädigung ist unklar. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Fressköder verletzt Hund

Ritterhude. Im Bereich der Straßen Osterhagen und Kösters Feld hat ein unbekannter Täter Fressköder ausgelegt. Ein Dackel hat das Fleischstück, das mit scharfen Plastikteilen versehen war, am Montagvormittag gefunden und gefressen. Die Hundehalterin suchte daraufhin umgehend einen Tierarzt auf, der dafür sorgte, dass der Köder zügig ausgeschieden wurde und so keine größeren Verletzungen entstanden. Eine Absuche der Umgebung führte nicht zum Auffinden möglicher weiterer Köder. Die Polizei Ritterhude hat die Ermittlungen aufgenommen. Zugleich bittet die Beamten Tierhalter darum, achtsam zu sein und auf ihre Vierbeiner aufzupassen.

