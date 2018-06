Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Pavillonstraße: Überfall ...

Pavillonstraße: Überfall auf 27-Jährigen

Landkreis Verden - Achim. Nach einem Überfall in einer Wohnung an der Pavillonstraße Ecke Paulsbergstraße am Montagabend sucht die Polizei Achim nach möglichen Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu einem an der Paulsbergstraße geparkten Transporter geben können.

Den Aussagen des 27-jährigen Opfers zufolge soll es gegen 18 Uhr zu dem Überfall in dem Mehrparteienhaus gekommen sein. Zwei Männer, die die gelbrote Bekleidung von DHL-Paketboten getragen haben sollen, sollen den Mann in dessen Wohnung ausgeraubt und leicht verletzt haben. Das Duo soll Bargeld erbeutet haben und anschließend mit einem weißen Transporter, vermutlich ein geschlossener VW Bus mit der Aufschrift "Hertz" an der Heckklappe, vom Tatort in Richtung Bremen geflohen sein.

Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

