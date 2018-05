Polizeiinspektion Verden / Osterholz / Polizei stoppt ...

Polizei stoppt entwendeten Kleintransporter auf der A1 - 48-jähriger Fahrer festgenommen

Landkreis Verden - Bremen/Oyten. Ein in der Nacht auf Dienstag (29. Mai) im Bremer Stadtgebiet entwendeter Kleintransporter tauchte bereits am nächsten Tag wieder auf. Beamte der Polizei Bremen ertappten das Fahrzeug am Mittwochmorgen gegen 6:30 Uhr auf der A1 nahe des Bremer Kreuzes. Gemeinsam mit ihren Kollegen der Autobahnpolizei Langwedel stoppten sie den Transporter kurze Zeit später auf dem Autobahnrastplatz Oyten. Während das Fahrzeug sichergestellt wurde und demnächst dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wird, wurde der 48-jährige Fahrzeugführer vorläufig festgenommen. Gegen ihn richtet sich nun das Strafverfahren wegen schweren Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizei Bremen geführt und dauern an.

