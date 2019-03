Polizeiinspektion Verden / Osterholz / ++Polizei sucht ...

++Polizei sucht Besitzer: Wem gehören diese Wertsachen?++

Landkreis Verden u. Bremen - Ende letzten Jahres wurde in der Nähe des Badener Bahnhofes eine schwarze Schatulle mit Schmuck gefunden, der aller Wahrscheinlichkeit nach aus einer Straftat stammen dürfte. Bislang konnten die Besitzer der Gegenstände nicht ausfindig gemacht werden. Es handelt sich u.a. um Taschenuhren sowie drei Broschen der Fußballweltmeisterschaft 1994. Wem die Schmuckstücke gehören oder wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 an die Polizeiinspektion Verden/Osterholz zu wenden. Fotos befinden sich in der Digitalen Pressemappe der PI Verden/Osterholz.

